النواب: اجتماع تنسيقي مع “الداخلية” للرد على تقرير البرلمان الأوروبي

صرح النائب أحمد سعيد رئيس وفد مجلس النواب، المنوط به السفر إلى البرلمان الأوروبي، أنه سيتم اليوم توجيه دعوة إلى وزارة الداخلية لحضور اجتماع مع الوفد بمقر المجلس يوم الأحد أو الاثنين المقبلين، للتنسيق بشأن الرد على تقرير البرلمان الأوروبي حول مصر.

وقال سعيد – في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع الوفد مع ممثلي وزارة الخارجية وهم السفراء حسام ذكي واشرف راشد وأمل نصير وعلاء عز بمقر مجلس النواب – إن وفد المجلس تناقش مع ممثلي الخارجية، أهداف الزيارة إلى البرلمان الأوروبي، واستمع إلى وجهة نظر الخارجية، والجوانب التي يجب التركيز عليها، وتركيبة البرلمان الأوروبي والدول المؤثرة بداخله.

وأضاف سعيد أن موعد سفر الوفد إلى البرلمان الأوروبي المقرر الشهر المقبل مازال قائما، وأن دعوة البرلمان الأوروبي للزيارة قائمة أيضا كما هي، ولكن الوفد بانتظار تأكيد من سفير مصر في بلجيكا حول الموعد بالتحديد، وذلك بعد التنسيق مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل ومقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا.

أ ش أ