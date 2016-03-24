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تحليل في الجول – احذر يا كوبر من سلاح نيجيريا الرئيسي

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تحليل في الجول – احذر يا كوبر من سلاح نيجيريا الرئيسي تحليل في الجول – احذر يا كوبر من سلاح نيجيريا الرئيسي

بالنظر إلى مباريات النسور الخضراء الأخيرة فإن الفريق لديه نقطة قوة رئيسية يتمتع بها ويستطيع عن طريقها التسجيل في مرمى الخصوم.

هي الكرات الثابتة.

على هيكتور كوبر مدرب مصر الحذر أمام نيجيريا من ارتكاب الأخطاء بالقرب من منطقة جزاء الفريق، فرجال سامسون سياسيا مميزون للغاية في ترجمتها إلى أهداف.

لم؟

نيجيريا سجلت بهذه الطريقة 3 مرات في آخر 5 أهداف أحرزتها العام الماضي. هدفان أمام سوازيلاند في تصفيات المونديال وهدف ضد الكاميرون وديا.

فأحرز موسيس سايمون جناح جينت البلجيكي من تسديدة رائعة في مرمى سوازيلاند ثم حول كرة عرضية دقيقة من ركلة حرة تابعها المدافع إفي أمبروز داخل الشباك.

وفي اللقاء الودي أمام أسود الكاميرون أكتوبر الماضي سجل الأخير برأسية رائعة بعد عرضية جون أوبي ميكيل من ركلة حرة أيضا.

منتخب نيجيريا مميز للغاية في الكرات الثابتة خاصة إن لم تتوفر له المساحات أمام الخصم وهو متوقع في لقاء الجمعة أمام الفراعنة.

أما إذا توفرت المساحات فسرعة ومهارة لاعبيه أوديون إيجالو وسايمون وأحمد موسى كفيلة بمعاقبة أي دفاع على التقدم إلى الأمام.

شاهد ثلاثية نيجيريا أمام الكاميرون.

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