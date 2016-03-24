أخبار عاجلة

تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة -
ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية -
ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية -
ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك يستعيد الثلاثي الأجنبي قبل مواجهة الكأس

Google+ Print
الزمالك يستعيد الثلاثي الأجنبي قبل مواجهة الكأس الزمالك يستعيد الثلاثي الأجنبي قبل مواجهة الكأس

يستعيد الزمالك الثلاثي الأجنبي في صفوفه معروف يوسف وإيمانويل مايوكا ومحمد كوفي، قبل مواجهة شباب الضبعة في دور الـ32 من كأس .

ويصل الثلاثي إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، من أجل الانتظام في تدريبات الفريق الأبيض قبل مواجهة شباب الضبعة يوم 31 مارس الجاري.

وكان معروف قد حصل على إذن من الجهاز الفني لزيارة أسرته في نيجيريا.

كما استغل مايوكا فترة توقف الدوري من أجل السفر إلى زامبيا، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني.

فيما يعود كوفي إلى القاهرة بعد استبعاده من قائمة منتخب بوركينا فاسو للإصابة.

يذكر أن أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك سافر إلى اسكتلندا في إجازة لمدة 4 أيام للاطمئنان على نجله المريض وقام بإعطاء الفريق راحة سلبية خلال هذه الفترة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية

ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب