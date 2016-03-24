الزمالك يستعيد الثلاثي الأجنبي قبل مواجهة الكأس

يستعيد الزمالك الثلاثي الأجنبي في صفوفه معروف يوسف وإيمانويل مايوكا ومحمد كوفي، قبل مواجهة شباب الضبعة في دور الـ32 من كأس مصر.

ويصل الثلاثي إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، من أجل الانتظام في تدريبات الفريق الأبيض قبل مواجهة شباب الضبعة يوم 31 مارس الجاري.

وكان معروف قد حصل على إذن من الجهاز الفني لزيارة أسرته في نيجيريا.

كما استغل مايوكا فترة توقف الدوري من أجل السفر إلى زامبيا، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني.

فيما يعود كوفي إلى القاهرة بعد استبعاده من قائمة منتخب بوركينا فاسو للإصابة.

يذكر أن أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك سافر إلى اسكتلندا في إجازة لمدة 4 أيام للاطمئنان على نجله المريض وقام بإعطاء الفريق راحة سلبية خلال هذه الفترة.