صدق أو لا تصدق.. كائنات حية ببشرتك تساعد على نضارتها وتحميك من الأمراض

انتشرت معلومة على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد بوجود كائنات حية على البشرة أكبر من عدد الأشخاص الذين يوجدون على سطح الأرض.

وقالت الدكتورة وفاء علم الدين، استشارى الأمراض الجلدية وتجميل الشعر، إن هذا الكلام يحوى تهويلا، مؤكدة وجود كائنات حية على البشرة بالفعل ما بين ضارة ومفيدة تساعد فى ترطيب البشرة ولكنها ليست بكل هذا العدد.

وأوضحت أن هناك 3 أنواع من الكائنات الحية التى تعيش على بشرتنا، منها الكائنات المتعايشة التى لا تتسبب فى أى ضرر طالما المناعة جيدة سواء كانت فطريات أو بكتيريا ولكن إذا قلت لأى سبب أو تحولت من متعايشة إلى مرضية، تسبب بعض الأضرار ومنها التينيا الملونة وهى نوع من الفطريات المتعايشة ولكن عند حدوث أى رطوبة أو ضعف فى المناعة تتحول إلى شكل مرضى تظهر فى شكل بقع بنية وبيضاء أحيانا.

وأشارت استشارى الأمراض الجلدية، إلى أن النوع الثانى يتمثل فى بكتيريا مفيدة تحدث نوع من التعادل فى البشرة فإذا قلت تزيد فطريات ضارة بالبشرة، بينما النوع الثالث يساعد البشرة على الإفرازات الدهنية المفيدة لترطيب الجلد.

وتابعت علم الدين: هناك نوع مرضى من الكائنات الحية بالبشرة يحدث لأسباب داخلية وخارجية مثل حب الشباب الذى ينتج من تناول طعام ما أو يكون لأسباب خارجية مثل الجو.

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