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العربى ووفد الموهوبين العرب يتفقون على العمل تحت مظلة الجامعة العربية

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العربى ووفد الموهوبين العرب يتفقون على العمل تحت مظلة الجامعة العربية العربى ووفد الموهوبين العرب يتفقون على العمل تحت مظلة الجامعة العربية
استقبل الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، وفد مجلس الموهوبين العرب برئاسة الدكتور فتحى جروان عميد الموهوبين، بمقر الأمانة العامة للجامعة.

اتفق العربى وجروان على أن يعمل المجلس ضمن مظلة الجامعة العربية، وقال جروان إن المجلس تم تأسيسه منذ 20 عاما وكان يعمل منفردا وبشكل مستقل فى توجيه وتوعية المجتمعات العربية والحكومات برعاية والاهتمام بالموهوبين.

وأضاف جروان أن المجلس نظم 11 موتمرًا عربيًا فى الأردن، وشارك فى عقد العديد من المؤتمرات فى الدول العربية، كما قدم الدعم الفنى وتدريب المعلمين للاهتمام بالشباب ورعاية الموهوبين.

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