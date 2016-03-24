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التربية والتعليم: الحكومة ستلتزم بمضاعفة المبالغ المخصصة لبناء المدارس وصيانتها

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التربية والتعليم: الحكومة ستلتزم بمضاعفة المبالغ المخصصة لبناء المدارس وصيانتها التربية والتعليم: الحكومة ستلتزم بمضاعفة المبالغ المخصصة لبناء المدارس وصيانتها

الهلالي الشربيني

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني ان اجتماع مجلس الوزراء بحث اليوم  الخميس عدة موضوعات الخاصة بتطوير منظومة التعليم من بينها قضايا مواجهة الكثافات الطلابية والمناطق المحرومة ونظام الفترات الثانية بالمدارس الحكومية .

وأوضح وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، أن هذه الموضوعات ستقوم الوزارة بايجاد حل لها من خلال الموازنة الحكومية والتي تتضمن التزام بمضاعفة المبالغ المخصصة لبناء المدارس وصيانتها، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك.

وأشار إلي أن هناك دراسات للتعاون من خلال الجانب الاستثماري بشرط ان يقوم المستثمر ببناء مدارس علي غرار المدارس الحكومية الرسمية المتميزة للغات، حيث سيستفيد المستثمر بتخصيص الارض له بنظام حق الانتفاع مما يخفض المصروفات الخاصة بالمدرسة .

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