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وزيرا الداخلية والعدل في بلجيكا يقدمان استقالتهما

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وزيرا الداخلية والعدل في بلجيكا يقدمان استقالتهما وزيرا الداخلية والعدل في بلجيكا يقدمان استقالتهما


> أفادت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الخميس بأن وزيري الداخلية جان جامبون، والعدل كوين جينز في بلجيكا قدما استقالتهما، بسبب الهجمات الإرهابية التي وقعت في بروكسل، لكن رئيس الوزراء شارل ميشيل رفض قبولها.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) أن السلطات البلجيكية تشعر بالحرج بعد أن أعلنت تركيا، أمس الأربعاء، “أنها كانت قد رحلت إبراهيم البكراوي أحد منفذي الهجمات الانتحارية إلى أوروبا العام الماضي، وأنها حذرت بلجيكا من أنه قد يكون متشددًا”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال “تجاهلت بلجيكا تحذيرنا أن هذا الشخص مقاتل أجنبي”. إلا أن وزير العدل البلجيكي شكك في مصداقية ما قاله أردوغان.

يذكر أنه قتل 31 شخصًا على الأقل وأصيب 135 آخرون، في الهجمات التي وقعت بالعاصمة البلجيكية، الثلاثاء الماضي، وحددت بروكسل هوية اثنين من المهاجمين ينتميان لتنظيم “داعش” الإرهابي، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات، بينما لا تزال السلطات تلاحق مشتبهًا فيه ثالثا.

 

 

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