أبو ريدة: لن نتقدم بشكوى ضد نيجيريا للكاف

رسالة نيجيريا - أحمد الخولي

قال هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية للاتحادين الدولي والإفريقي والمشرف على منتخب مصر إن الفراعنة لن يتقدموا بشكوى ضد نيجيريا في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأخطاء الإدارية التي واجهتها البعثة في ولاية كادونا.

وتقام المباراة ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017 على ملعب أحمدو بيلو في ولاية كادونا.

وقال أبو ريدة في مؤتمر صحفي: "تراجعنا عن شكوى نيجيريا للكاف، حفاظا على العلاقات بين مصر ونيجيريا".

وتابع "لن نعامل أيضا بعثة نيجيريا في مصر بالمثل، لأن مصر لا يمكن أن تخطئ في حق الضيف ولابد من تقديم كل شيء لبعثة الفريق الضيف".

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