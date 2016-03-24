سقوط 8 عاطلين بحوزتهم بانجو وحشيش وأقراص مخدرة فى بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المخدرات وضباط مباحث الأقسام من القبض على 8 عاطلين من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية.

وكان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو صوير بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى مفادها قيام المتهم "مصطفى. س .ح" 54 سنة عاطل مقيم أبو خروع ــ دائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش، وباستهداف مسكن المتحرى عنه سالف الذكر، حيث تم ضبطه وبحوزته (10) طربة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش وزنت جميعها حوالى (3.250 كيلو جرام )، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تخزينها لصالح المتهم "سويلم. س. ع" المقيم بذات الناحية كما تمكنوا من القبض على المتهم "محمود .ف .ع" 45 سنة عاطل مقيم المنايف ـــ دائرة مركز أبوصوير بحوزته (6) قطع كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (120 جراما)، ومبلغ مالى 240 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز فايد مفادها قيام المتهم "عثمان .ف .ع" 24 سنة عاطل مقيم سرابيوم المحطة ــ دائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة نبات البانجو المخدر، حيث تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته (33) لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( 3.500 كيلو جرام) ومبلغ مالى 1645 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز الإسماعيلية من ضبط المتهم "أحمد .ع .أ" 30 سنة عاطل مقيم أبوعطوة ــ دائرة المركز الإسماعيلية وبحوزته لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (500 جرام) ومبلغ مالى 50 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه كما تمكنوا من ضبط المتهم "سيد .ك .س" 25 سنة عاطل مقيم أبوعطوة دائرة المركز الإسماعيلية وبحوزته عدد (70) قرصا مخدرا ومبلغ مالى 50 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

والقى ضباط وحدة مباحث مركز القنطرة غرب القبض على المتهم" خالد. م. ع" 27 سنة عاطل مقيم الكيلو17 ــ دائرة المركز وبحوزته (15) قرصا مخدرا ومبلغ مالى 80 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان الاسماعيلية من ضبط المتهم" محمد إ ع" 39 سنة عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة القسم وبحوزته (9) قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (90 جراما)، ومبلغ مالى 90 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم القنطرة شرق من ضبط المتهم" حسن .ى .ح " 27 سنة عاطل مقيم المدينة الجديدة ـــ دائرة القسم وبحوزته لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى (1 كيلو جرام) وكذا سلاح أبيض (مطواة)، ومبلغ مالى 50 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

- سقوط 8 عاطلين وربة منزل بحوزتهم بانجو وحشيش وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

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