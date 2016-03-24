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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب.

حركة الرياح شمالية غربية -  شمالية شرقية / 18 - 32 كم/ساعة  بوجه عام.

البحر متوسط إلى خفيف، والموج بارتفاع قدمين الى ثلاث أقدام قرب الساحل ومن قدمين الى اربع وخمس اقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و 25 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة الثامنة وتسع دقائق صباحا وعند الساعة الثامنة و 21 دقيقة مساء.

                           درجات الحرارة          نسب الرطوبة.
> المدينة                   العظمى   الصغرى       العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    27      17              95       30 .
> دبي                        27      19              95       25 .
> الشارقة                   27       16             90       35.
> عجمان                    28      15              85       30.
> أم القيوين                28       15             85        30 .
> رأس الخيمة             28        14             90       35 .
> الفجيرة                   28       22              65       20.
> العين                     27       16              95       30 .
> ليوا                       27      14               95       35 .
> الرويس                  26      18               90       35 .
> السلع                    26       18               90       30.
> دلما                      25       20               85       55 .
> طنب الصغرى          25      20               85       50 .
> طنب الكبرى            25      20               85       50 .
> أبوموسى               25       20               85       45.

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