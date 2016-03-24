صور.. محافظ أسوان يفتتح مستشفى الكبد المصري بالمحافظة

مراسل «ONA»:

أعلن اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، والدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكبد المصري إطلاق مبادرة للقضاء نهائيًا على فيروس سى في محافظة أسوان وإعلان المحافظة خالية من فيروس سي نهائيا خلال عام.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح فرع مؤسسة الكبد المصري بمحافظة أسوان والذي حضره فضلا عن اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان والدكتور جمال شيحة عضو مجلس النواب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكبد المصري عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وفى كلمته فى حفل الافتتاح أكد الدكتور جمال شيحة أن حرص مؤسسة الكبد المصرى وهى مؤسسة أهلية على افتتاح فرع جديد لها فى اسوان وهو فرعها العشرين ياتى فى إطار استراتيجية عمل المؤسسة وهى أن العلاج حق لكل مواطن مصرى وليس منحة او هبة من احد وان هذا الحق يجعلنا نخطط لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة لكل مرضى فيروس سى فى كل أنحاء الجمهورية دون النظر لمستواهم الاقتصادى او قدرتهم وان من حق غير القادر أن يتلقى فرصة علاج جيدة فى مكان جيد مثله دون تمييز مثل القادر.

وأشار الدكتور جمال شيحة إلى “أننا فى مؤسسة الكبد المصرى ومن خلال مبادرتنا للقضاء على فيروس سى فى كل أنحاء الجمهورية نحلم ونخطط للقضاء على فيروس سى بشكل نهائى فى أسوان خلال عام لتكون أسوان أول محافظة مصرية خالية تماما من فيروس سي”.

وأوضح دكتور جمال شيحة جميع غير القادرين في محافظة أسوان من مرضى فيروس سى هم هدف الفرع الجديد لتقديم الخدمات الطبية الأفضل لهم وانه تم الاتفاق مع شيخ مشايخ الصحراء كبير عائلات حلايب وشلاتين الشيخ عبدالجليل خليفة على أن يقوم المركز بتقديم خدمات العلاج وإجراء كل ما يلزم لمرضى فيروس سى بالمجان تمامًا لكل أهالينا فى حلايب وشلاتين

ونقل الدكتور جمال شيحة للحضور اعتذار المستشار على عبدالعال رئيس مجلس النواب عن حضور حفل الافتتاح بعدما كان مقرراً ذلك والتأكيد على حرصه الشخصي الشديد على متابعة ما تقوم به مؤسسة الكبد المصرى وفرع أسوان ودعمه الشخصى من أجل القضاء على فيروس سى نهائيًا فى كل أنحاء مصر

وخلال الحفل أكد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان على شكره لمؤسسة الكبد المصرى لسعيها لافتتاح فرع جديد لها بأسوان وتقديم خدماتها الطبية للقضاء على فيروس سى وبالمجان تمامًا لغير القادرين.

وأعرب اللواء مجدى حجازى عن إعجابه بمستوى تجهيز فرع المؤسسة بأسوان مؤكدا أن المستوى الذى ينطلق منه عمل فرع مؤسسة الكبد المصرى بأسوان سوف يشجع كل المؤسسات الطبية فى أسوان على تقديم خدماتها الطبية بالشكل الأفضل.

وأوضح اللواء مجدى حجازي تقديره ودعمه غير المحدود لمبادرة مؤسسة الكبد المصرى لجعل أسوان خالية من فيروس سى خلال عام معلنًا أن المحافظة سوف تدعم المبادرة ليصبح تاريخ 31 ديسمبر 2016 هو تاريخ إعلان أسوان خالية من فيروس سى وانه فى سبيل ذلك سوف تتعاون المحافظة مع المؤسسة لافتتاح أربع أفرع جديدة في مراكز أسوان لكى يقدم كل فرع خدماته للمرضى من سكان قرى ومدن أسوان المختلفة.