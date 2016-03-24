صور.. «عمومية الزمالك» تناقش عرض استقالة مرتضى منصور من رئاسة النادي

بدأ أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، اليوم الخميس، تسجيل أسمائهم في كشوفات التسجيل، التي ستُقام اليوم وغدًا.

وتناقش الجمعية العمومية، جدول الأعمال الذي يتضمن عدة بنود هامة، أبرزها ” عرض استقالة مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء”.

وتنص اللائحة على ضرورة حضور 50% من الأعضاء، الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية، ليكتمل النصاب القانوني للجمعية في اليوم الأول.

ويبحث مجلس الزمالك في الجمعية العمومية تجهيز المبنى الاجتماعي الجديد، وتطوير النادي النهري، واعتماد مبلغ 200 جنيه يدفعها كل عضو من أجل هذا الأمر مع عرض إعفاء الأعضاء من سن الـ60 عامًا فما فوق من دفع المبلغ.

من المقرر أن يتم مناقشة موقف النادي من غرفة صناعة الإعلام والأزمة المثارة حاليًا بين الغرفة ورئيس النادي.

كما سيتم مناقشة العديد من البنود الأخرى، ومن بينهم” الحصول على موافقة من الجمعية العمومية، للمشاركة في مسابقات المحترفين، لإنشاء شركة لكرة القدم”.

يذكر أن مجلس الزمالك، كان قد أعلن عن عدد أعضاء الجمعية العمومية، الذين يحق لهم حضور اجتماع العمومية، والذي بلغ 47 ألفًا، و726 عضوًا، وفقًا للكشوف التي أعدتها إدارة الاشتراكات بالقلعة البيضاء،

وقامت إدارة الاشتراكات باستبعاد الأعضاء الغير مسددين لقيمة الاشتراك.

مراسل- عمر جمال