فاردي: لم أصدق أنهم يريدون صنع فيلم عني في هوليوود

كشف جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي عن عدم تصديقه في البداية حين قرأ أن أحد كتاب السيناريو في هوليوود يريد صناعة فيلما عنه.

ويرغب أدريان بوتشارت كاتب السيناريو في صناعة فيلم عن فاردي بعدما أصبح أحد أبرز مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل فاردي عام 2012 من فريق بالدرجة الخامسة إلى ليستر سيتي، والآن أصبح قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالدوري في ظل تصدر ناديه بفارق 5 نقاط عن توتنام الوصيف قبل 7 جولات من النهاية.

وقال فاردي للصحفيين:"قابلت بوتشارت وسألته ما إذا كان مجنونا أم لا لكي أكون صريحا معكم".

وأضاف "قرأت الأمر في الصحف ولم أصدق في البداية. القرار لهم، لا أستطيع فعل شيء حيال ذلك إذا أرادوا صنع فيلما عني".