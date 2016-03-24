قصص_كروية_للشباب: قواعد كرويف العشرة

توفي الأسطورة الهولندية يوهان كرويف عن عمر يناهز 68 عاما بعد صراع مع مرض السرطان ونعيد نشر لكم قصة قواعده العشرة.

بطل القصة: يوهان كرويف

درجة شهرته عند المصريين: نجم لدى الكبار، متوسط الشهرة لدى الشباب

ما تعرفه عنه: أحد أهم اللاعبين في تاريخ الكرة الهولندية، من علامات أياكس أمستردام وبرشلونة.

ما لا تعرفه عنه: هذا الرجل هو أهم شخص على الإطلاق في حياة بعض ممن يسيطرون على عالم كرة القدم في 2014: بيب جوارديوالا، ليونيل ميسي، وأخرين!

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قبل سنوات، حينما كان يتنافس ليونيل ميسي وأندريس إنيستا وشابي هيرنانديز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، قدمت وسائل الإعلام تغطيات مكثفة لأكاديمية "ماسيا" للكرة في برشلونة، والتي تخرج فيها اللاعبون الثلاثة ليصلوا إلى قمة اللعبة.

حسنا، ببساطة، كرويف هو صاحب فكرة "ماسيا"، فلسفتها، طرق تدريبها، والهدف من وجودها أصلا.

الأكثر إثارة للدهشة، أن "ماسيا" لم تكن أولى ثمرات أفكار الفيلسوف الهولندي، ولكنها كانت تجربة طبق الأصل مما بناه في أمستردام، حيث حول أكاديمية نادي أياكس إلى حقل لنمو براعم الكرة التي أبهرت أوروبا والعالم في منتصف التسعينات.

وبما أن هدف هذه السلسلة من القصص الكروية أن تكون مختصرة ومكثفة، لا تحكي كل شئ، وبما أنك قد لا تعرف الكثير عن أياكس التسعينات إذا كنت من مواليد التسعينات، فسأطلب منك البحث عن أسماء دينيس بيركامب، باتريك كلويفرت، إدجار ديفيدز، مارك أوفرمارس .. وسيقودك البحث إلى أخرين!

إذن، ما هي فلسفته في بناء ماسيا واكاديمية أياكس؟ ماذا كان يعلم الصغار؟ وكيف يختار لاعبيه؟ الإجابات المختصرة عن هذه الأسئلة في قواعد كرويف العشرة (وليست الأربعين) التالية، وهي تكثيف وتبسيط لفصل كامل عنه في الكتاب الرائع Soccernomics لكاتبيه سايمون كوبر وستيفان سيزمانسكي:

1. ليس الهدف من مباريات الناشئين هو الفوز بالبطولات، وإنما اتقان طرق اللعب واعداد الصغار للانضمام للفريق الأول

2. طريقة 4-3-3 هي الوحيدة التي يمكن من خلالها احتلال كل أجزاء الملعب في حالتي الدفاع والهجوم (حتى عندما قرر كرويف رسم طريقة الـdiamond رسمها باعتبارها 4-3-3 .. شاهد الفيديو)

3. جميع فرق الناشئين منذ سن التاسعة وحتى ما قبل الفريق الأول، جميعهم يلعبون 4-3-3، بالواجبات والتكليفات نفسها، لذا يمكن أن تضع لاعبا عمره 17 عاما في الفريق الأول ويؤدي بشكل جيد لأنه يعلم دوره وأدوار زملائه جيدا (بيركامب لعب في دوري أبطال أوروبا لأياكس وقدم أداء مذهلا وهو في الـ17 من عمره)

4. التمرير هو أساس كرة القدم، على اللاعبين الاستمرار في التمرير والاحتفاظ بالكرة لأطول وقت ممكن (حينما كان مديرا فنيا لبرشلونة، حضر كرويف مباراة لفريق الشباب، ثم طلب من المدرب إخراج لاعب وسط من الملعب أثناء الاستراحة كي يضمه للفريق الأول فورا، بسبب قدرته على تمرير الكرة بدقة شديدة ... هذا اللاعب اسمه جوارديولا)

5. تمرير الكرة لا يكون في قدم الزميل، ولكن أمامه بمتر تقريبا حتى لا ينكسر إيقاع الفريق ويضيع الزخم

6. ينبغي على اللاعبين طوال الوقت محاولة تشكيل مثلثات للتمرير، فثلاثة لاعبين على شكل مثلث هو الحل الهجومي المثالي لأي تكتل دفاعي (مشجعو برشلونة يحفظون الآن مثلثات الفريق الأول أكثر من كرويف نفسه!)

7. القوة الجسدية لا تهم، الطول والالتحامات الجسدية مبالغ في تقديرها، وحتى السرعة قد تكون تكون ميزة إضافية وليست أساسية في بعض الأحيان (هذه القاعدة كانت سببا أساسيا في ضم طفل مريض، ضعيف، يحتاج إلى علاج شبه دائم، نما لاحقا ليصبح ميسي)

8. لاعب الكرة الممتاز يستطيع اللعب بكلتا قدميه، اللعب بقدم واحدة يعني أنك لاعب جيد فقط، مهما كان مستواك (حاول التفكير في عدد لاعبي الفريق الأول لبرشلونة الذين يلعبون بقدمين)

9. لاعب الكرة الممتاز يستطيع اللعب في ثلاثة مراكز أو أكثر، اللعب في مركز أو اثنين يعني أنك لاعب جيد فقط، مهما كان مستواك (أكثر لاعب أبهر جوارديولا في بايرن ميونيخ كان فيليب لام لانه بخلاف كونه ظهير أيمن وأيسر، وجناح أيمن وأيسر، يستطيع أيضا بسهولة شديدة اللعب ارتكاز في منتصف الملعب!)

10. لاعبو اكاديمية النادي أفضل للفريق الأول من اللاعبين الوافدين، باستثناء أن يكون الوافد موهبة استثنائية ويستطيع التأقلم مع طريقة اللعب (أين كان يمكن أن يصبح بيدرو لاعبا مهما، غير برشلونة؟)

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أحمد سعيد على تويتر asaied@