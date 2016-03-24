العربى يجرى اتصالات بمسئولين أوروبيين للتضامن مع بلجيكا فى مواجهة الإرهاب

أعرب الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى اتصال هاتفى مع وزير خارجية مملكة بلجيكا ديدييه ريندرز، وفيديريكا موغيرينى، الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشئون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع الحكومة والشعب البلجيكى فى مواجهة الهجمات التى شنتها الجماعات الإرهابية المتطرفة فى بلجيكا أمس الأول.

وأكد الأمين العام فى اتصالاته على ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة آفة الإرهاب التى باتت تهدد السلم والأمن الدوليين.

وتوجه الأمين العام بالتعزية لملك وحكومة وشعب بلجيكا معربا تضامنه الكامل مع أسر ضحايا التفجيرات وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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