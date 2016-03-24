مقتل 35 من داعش بقصف للطيران العراقى فى الحويجة بكركوك

قصف الطيران العراقى الخميس، موقعا لتصنيع الصواريخ بالحويجة جنوب غربى كركوك شمالى العراق، ما أسفر عن مقتل 35 إرهابيا من خبراء تنظيم داعش.

وذكر بيان لخلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية أنه استنادا إلى معلومات وكالة الاستخبارات والأمن الاتحادية قصف طيران القوه الجوية ورشة تصنيع صواريخ مختلفة الأنواع فى قضاء الحويجة ودمرتها بالكامل وقتلت الخبراء والمهندسين المتواجدين فيها.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن الجيش العراقى تسلم طائرات بدون طيار حديثة ودبابات متطورة ستشارك فى تحرير محافظة نينوى من قبضة داعش.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت اليوم انطلاق عملية "الفتح" لتحرير نينوى من سيطرة داعش وحررت قرى النصر‬ و‏كرمندى‬ وكذيلة‬ وخربردان‬ ورفعت العلم العراقى عليها، ودمرت سيارتين مفخختين.. فيما تقوم القوات المشتركة بعمليات ضد داعش الارهابية وتحقق انتصارات فى جزيرة ‫الخالدية‬ ومناطق غرب الأنبار.

يذكر أن تنظيم (داعش) اجتاح فى يونيو 2014 عددا من محافظات وسط وشمال العراق، وارتكب جرائم ضد الإنسانية فى هذه المناطق بحق سكانها والأقليات الدينية والعرقية ومن خالفه فى المنهج حتى من العراقيين المسلمين السنة، الذين ادعى أنه جاء لحمايتهم وإعلان "الخلافة الإسلامية"، ونصب زعيمه أبو بكر البغدادى نفسه "خليفة للمسلمين"، وأعلن "الدولة الإسلامية فى العراق والشام" والتى تم اختصارها بكلمة(داعش).. وسيطر على مناطق الأغلبية السنية بالعراق فى نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى والأنبار، مما أدى إلى موجة نزوح كبيرة فى العراق.. وشرعت القوات العراقية المشتركة فى تحرير هذه المناطق ونجحت فى ديالى وصلاح الدين وتواصل ذلك فى الأنبار وكركوك وتسعى لاستعادة الموصل مركز محافظة نينوى ثانى أكبر مدن العراق من حيث عدد السكان بعد بغداد.

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