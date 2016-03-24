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القابضة للمطارات تنفي تواجد خبراء روس داخل المطارات بصفة دائمة

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القابضة للمطارات تنفي تواجد خبراء روس داخل المطارات بصفة دائمة القابضة للمطارات تنفي تواجد خبراء روس داخل المطارات بصفة دائمة

نفى المهندس إسماعيل أبو العز رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، ما تردد ببعض وسائل الإعلام عن تواجد خبراء روس بشكل دائم لعودة السياحة الروسية ، وقال هذا أمر غير صحيح ،  وأنه لم ترد إلى الشركة اي خطابات تطالب بوجود خبراء روس .

وأشار “أبو العز” إلى أن هذا الكلام ليس له أي مبررات ولم يتم الحديث من قبل الشركة القابضة للمطارات والجانب الروسي إطلاقا في هذا الصدد ، وقال ان الشركة تعمل وفق تشريعات دولية ، بالاضافة الي تشريعات سلطة الطيران المدني .

 

وأضاف “أبو العز” وفقًا لما أفاد به مراسلنا، أن هناك تعاونًا مستمرًا مع الجانب الروسي في تبادل الخبرات ، كما أننا نقبل التفتيشات الدولية ، وهو أمر معتاد ومتبع بكل المطارات طالما يتم تحت مظلة القوانين الدولية وبالتعاون مع سلطة الطيران الزمني المصرية ، أما وجود خبراء دائمين فهو أمر غير منطقي.

 

وقال قدمت الشركة خلال الفترات الماضية تعاون كبير اتجاه التفتيشات الدولية التي حدثت في مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة ، وقال اننا التزمنا لكافة الملاحظات التي تمت من قبل تلك التفتيشات .

 

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