القابضة للمطارات تنفي تواجد خبراء روس داخل المطارات بصفة دائمة

نفى المهندس إسماعيل أبو العز رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، ما تردد ببعض وسائل الإعلام عن تواجد خبراء روس بشكل دائم لعودة السياحة الروسية ، وقال هذا أمر غير صحيح ، وأنه لم ترد إلى الشركة اي خطابات تطالب بوجود خبراء روس .

وأشار “أبو العز” إلى أن هذا الكلام ليس له أي مبررات ولم يتم الحديث من قبل الشركة القابضة للمطارات والجانب الروسي إطلاقا في هذا الصدد ، وقال ان الشركة تعمل وفق تشريعات دولية ، بالاضافة الي تشريعات سلطة الطيران المدني .

وأضاف “أبو العز” وفقًا لما أفاد به مراسلنا، أن هناك تعاونًا مستمرًا مع الجانب الروسي في تبادل الخبرات ، كما أننا نقبل التفتيشات الدولية ، وهو أمر معتاد ومتبع بكل المطارات طالما يتم تحت مظلة القوانين الدولية وبالتعاون مع سلطة الطيران الزمني المصرية ، أما وجود خبراء دائمين فهو أمر غير منطقي.

وقال قدمت الشركة خلال الفترات الماضية تعاون كبير اتجاه التفتيشات الدولية التي حدثت في مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة ، وقال اننا التزمنا لكافة الملاحظات التي تمت من قبل تلك التفتيشات .