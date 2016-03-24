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«يوهان كرويف» يخسر معركته ضد مرض السرطان

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«يوهان كرويف» يخسر معركته ضد مرض السرطان «يوهان كرويف» يخسر معركته ضد مرض السرطان

يوهان كرويف

أعلنت الصفحة الرسمية عبر “فيس بوك” للنجم الهولندى السابق، يوهان كرويف، عن وفاته بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك عن عمر يناهز 68 عاماً، وذلك فى احد المستشفيات بمدينة برشلونة.

كرويف النجم الأبرز فى تاريخ كرة القدم الهولندية والذى تأهل إلى نهائى كأس العالم 1974، وقاد برشلونة للفوز ببطولة دورى ابطال اوروبا عام 1992، كان قد أعلن عن أنه يحاول أن يكسب صراعه مع مرض السرطان قبل أشهر قليلة .

كرويف ولد فى مدينة امستردام الهولندية فى 25 ابريل عام 1947، وقد لعب لأندية أياكس وبرشلونة وفينورد ولوس انجلوس ازيتكيس، الأمريكى وليفانتى الأسباني، كما تولى تدريب اندية اياكس وبرشلونة ومنتخب كاتالونيا.

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