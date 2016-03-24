توقف حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر بسبب تصادم سيارتين ملاكى

توقفت حركة المرور أمام العديد من السيارات أعلى كوبرى أكتوبر بسبب حادث تصادم سيارتين ملاكى للمتجه من مناطق وسط البلد وفى طريقه إلى الجيزة وانتقل رجال المرور إلى المكان ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق .

كان الرائد وائل عجاج مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة رصد حادث تصادم أعلى كوبرى أكتوبر عن طريق كاميرات المراقبة وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان ويحاول رجال المرور سحب الكثافات المرورية الناجمة عن الواقعة.

- توقف حركة المرور بسبب عطل بأتوبيس نقل عام فى شارع 26 يوليو بوسط البلد

>