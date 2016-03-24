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انتهاء فعاليات التدريب البحرى المصرى الإماراتى الأمريكى" تحية النسر 2016"

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انتهاء فعاليات التدريب البحرى المصرى الإماراتى الأمريكى" تحية النسر 2016" انتهاء فعاليات التدريب البحرى المصرى الإماراتى الأمريكى" تحية النسر 2016"
اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك "تحية النسر 2016" الذى نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية والاماراتية، واستمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر .

تضمن التدريب إدارة أعمال قتال بحرية مشتركة شملت أعمال الاستطلاع البحرى وتنفيذ أعمال هجومية ودفاعية بمشاركة العديد من الوحدات والقطع البحرية .

ونفذت الوحدات البحرية المشاركة عدد من الرمايات بالذخيرة الحية النهارية والليلية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية، وتنفيذ أعمال لصد هجوم بالزوارق السريعة على الوحدات البحرية، وتضمن التدريب أيضا تنفيذ أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتنفيذ تدريب أنسب الأساليب لمكافحة الغواصات، كما نفذت عناصر من الضفادع البشرية للقوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بياناً عملياً للبحث عن المتفجرات والعبوات الناسفة والألغام البحرية وكيفية التعامل معها والتخلص منها .

ويعد "تحية النسر 2016" من أهم التدريبات المشتركة للبحرية المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة، ويأتى استمراراً لسلسلة من التدريبات المشتركة للقوات البحرية المصرية والأمريكية والاماراتية ويعكس عمق علاقات التعاون العسكرى بين البحريات الثلاث.

شهد المرحلة الرئيسية للتدريب عدد من كبار القادة للدول المشاركة والملحق العسكرى للسفارة الأمريكية بالقاهرة .

انتهاء فعاليات التدريب البحرى المصرى الإماراتى الأمريكى تحية النسر 2016 (1)

انتهاء فعاليات التدريب البحرى المصرى الإماراتى الأمريكى تحية النسر 2016 (2)

انتهاء فعاليات التدريب البحرى المصرى الإماراتى الأمريكى تحية النسر 2016 (3)

انتهاء فعاليات التدريب البحرى المصرى الإماراتى الأمريكى تحية النسر 2016 (4)

انتهاء فعاليات التدريب البحرى المصرى الإماراتى الأمريكى تحية النسر 2016 (5)

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