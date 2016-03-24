مصادر: مجلس النواب يتلقى خطابا من الرئاسة بأسماء حكومة "شريف إسماعيل"

أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، تلقى د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خطاباً من مؤسسة الرئاسة، بأسماء حكومة المهندس شريف إسماعيل المٌكلفة بتقديم برنامجها أمام البرلمان 27 مارس، بعد إجراء التعديل الوزارى الذى شمل 10حقائب وزارية.

وقالت المصادر، إن مجلس النواب سيشكل لجنة خاصة، لدراسة بيان الحكومة وفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام ليعرض على المجلس أولى جلساته التالية لانتهاء هذه المدة، دون إحالة البيان إلى اللجان النوعية،على أن يصدر البرلمان قراره بشأن منح الثقة للحكومة من عدمها خلال 10 أيام التالية لعرض التقرير عليه، بشرط ألا تزيد المدة عن 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها إعمالا للنص الدستورى فى مادته (146).

وتابعت المصادر، أنه سيتم إحالة البيان إلى اللجان النوعية فور تشكيلها، لدراسته فى ضوء عمل اللجان فيما بعد.

ولفتت المصادر، أن الحكومة من المقرر أن تجلس خلال جلسة الأحد فى المقاعد الأمامية المخصصه للوزراء.

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