أكبر شركتين لتوليد الطاقة بماليزيا والصين تضخان استثمارات ضخمة فى مصر

استقبل السفير صلاح الوسيمى سفير مصر بماليزيا اليوم، رئيسى شركة (ايدرا) الماليزية المتخصصة فى مجال الكهرباء ومجموعة (سى جى إن) الصينية للطاقة، اللذين أعلنا التزام شركتهما، خلال اللقاء، زيادة استثماراتهما الحالية فى محطات توليد الكهرباء بمصر ببضعة مليارات إضافية، من خلال ضخ استثمارات ضخمة لتنفيذ محطتين بمدينة شرم الشيخ ومشروعات توليد الكهرباء، ذات المسار السريع وتحديث مشروعاتهما القائمة.

وقال السفير الوسيمى، فى تصريح اليوم الخميس، إن فريق الشركة أكد أنه سيقوم بزيارات متتابعة إلى مصر، اعتباراً من أبريل المقبل لإنهاء الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروعات الجديدة لتوليد الكهرباء مع المسئولين المصريين المعنيين بوزارة الكهرباء والشركة القابضة.

وأضاف أنه ثمن - خلال اللقاء - جهود الشركة الماليزية التى تعد المستثمر الأجنبى الوحيد فى مجال توليد الطاقة الكهربائية بمصر منذ أكثر من 12 عاماً، وتسهم مشروعاتها فى تغذية الشبكة الرئيسية المصرية بما يقدر بنحو 12,5% من احتياجاتنا الحالية من الطاقة الكهربائية، معرباً عن ترحيب مصر بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بوجه عام، وخاصة فى القطاعات الخدمية الحيوية مثل توليد الكهرباء.

وأوضح السفير الوسيمى أن لقاء رئيسى الشركتين جاء للتأكيد على رغبتهما الحثيثة فى مواصلة مسيرة الاستثمار بالسوق المصرى والتوسع فى هذا الصدد بشكل أكبر عقب استحواذ شركة (سى جى إن) الصينية مؤخراً على (إيدرا) الماليزية.

من جانبه، أشاد رئيس شركة (ايدرا) بزيارته الناجحة - على رأس وفد من الشركة - إلى القاهرة خلال يناير الماضي، ولقائه مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، حيث رحب برغبة الشركة فى توسيع استثماراتها بالسوق المصرى من خلال الدخول فى المشروعات المطروحة من جانب الحكومة المصرية.

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