الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بتعيين 10 وزراء جدد و4 نواب للوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين كل من الدكتور جلال مصطفى محمد السعيد، وزيراً للنقل، والمستشار محمد حسام أحمد على عبد الرحيم، وزيراً للعدل، وشريف فتحى على عطية، وزيراً للطيران المدنى، وعمرو على عبد العزيز الجارحى، وزيراً للمالية، والدكتور محمد عبد العاطى سيد محمد خليل، وزيراً للموارد المائية والرى، وأشرف محمود قدرى الشرقاوى، وزيراً لقطاع الأعمال العام، والدكتور خالد أحمد العنانى على عز، وزيراً للآثار، ومحمد محمود أحمد سعفان، وزيراً للقوى العاملة، ومحمد يحيى محمد راشد، وزيراً للسياحة، وداليا حازم جميل خورشيد، وزيراً للاستثمار.

وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة الرسمية، بتعيين كل من الدكتور محمد أحمد محمد عيط نائباً لوزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتورة نهال مجدى احمد فهمى المغربل نائباً لوزير التخطيط والمتابعة، وعمرو ابراهيم عبد السلام المنير نائباً لوزير المالية للسياسيات الضربيية، وأحمد أشرف على كجرك نائباً لوزير المالية للسياسيات المالية.

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