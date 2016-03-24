نيابة شرق القاهرة تنتهى من الاطلاع على قرار الإفراج عن "محتجز التيشرت"

اتطلعت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى على قرار محكمة جنايات القاهرة، بالإفراج عن معتقل التيشرت بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، وتسلمته من سكرتير الجلسة.

وقال مختار منير محامى "محتجز التيشيرت" إنهم الآن ينتظرون موفدا من سجن طرة أمام نيابة شرق القاهرة الكلية لكى يستلم صحة الإفراج عن موكله، حتى يتمكن من إخلاء سبيله اليوم .

كانت قد قضت الدائرة 19 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، فى القضية رقم 715، لسنة 2014، الاستئناف المقدم من النيابة على إخلاء سبيل محمود محمد والمعروف إعلاميا بـ"محتجز التيشيرت" وإسلام طلعت بكفالة ألف جنيه لكل منهما، وأيدت حكم المحكمة السابق بإخلاء السبيل.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهم عقب أحداث 25 يناير عام 2014، وبحوزته لافتات تحريضية وتيشيرت عليه عبارات ضد أجهزة الدولة، وأسندت له النيابة عدة اتهامات، منها: "التظاهرة وإثارة الشغب هو وآخرين، والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف القانون".

جنايات القاهرة تنظر اليوم استئناف النيابة بإخلاء سبيل متهم الـ"تى شيرت"

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