طارق يحيى لـ في الجول: علينا استغلال ظروف نيجيريا.. وأفضل 3 في وسط الملعب

يرى طارق يحيى نجم منتخب مصر السابق ومدرب طلائع الجيش حاليا أن الفراعنة عليهم استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها نيجيريا.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نيجيريا الجمعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 ثم يتواجه الفريقان مجددا بعد 4 أيام في ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وقال يحيى لـFilGoal.com:"يجب أن تختلف استراتيجية المنتخب في المباراة الأولى عن الثانية".

"لابد أن يكون هدفنا هناك هو التعادل مع أفضلية الفوز بالتأكيد فهذا سيرفع المعنويات بشكل كبير".

"علينا استغلال الظروف المعاكسة التي يمر بها منتخب نيجيريا. الوصول إلى الهدف المنشود يتطلب شخصية قوية داخل الملعب".

"أفضل طريقة 4-3-2-1 وأن نستغل سرعات عناصر الهجوم وعلى رأسها محمد صلاح وأحمد حسن كوكا إضافة لخبرات محمد النني وإبراهيم صلاح وطارق حامد".