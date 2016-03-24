مؤتمر مدرب نيجيريا – قائد جديد للنسور الخضراء.. التعامل مع الغيابات وحرارة الجو

تحدث سامسون سياسيا المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن التغييرات الجديدة لمنتخب نيجيريا قبل مواجهة مصر في تصفيات أمم إفريقيا يوم الجمعة.

منتخب نيجيريا يواجه الفراعنة يوم الجمعة بالجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 والتي تتصدرها مصر.

وأعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سياسيا اليوم مع أحمد موسى وجون أوبي ميكيل نجمي الفريق عن تولي الأخير شارة القيادة من جديد خلفا لموسى.

وقال سياسيا "سترون غدا منتخبا جديدا لنيجيريا ستفخرون به جميعا، أشكر موسى على شهامته وقبوله الأمر بصدر رحب".

وأضاف "ميكيل سيلعب لنيجيريا وليس تشيلسي، هو أكبر لاعب في الفريق والأشهر وسيقود الآخرين".

وتابع "بالنسبة لحرارة الجو سنركض فقط عندما نحتاج لذلك لكننا سنوفر طاقتنا خلال المباراة بأكثر قدر ممكن".

وأردف "غياب ليون بالجون؟ المدافعون لدينا سيجعلون نيجيريا فخورة غدا.. دفاعنا أمام مصر سيبدأ من الهجوم".