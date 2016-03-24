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مستشار رئيس البرلمان الليبى: زيارة عقيلة صالح للإمارات إيجابية للبلدين

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مستشار رئيس البرلمان الليبى: زيارة عقيلة صالح للإمارات إيجابية للبلدين مستشار رئيس البرلمان الليبى: زيارة عقيلة صالح للإمارات إيجابية للبلدين
قال المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبى حميد الصافى فى تصريحات صحفية اليوم، الخميس إن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة، قد استقبل رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح مساء أمس وناقشا عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وكان اللقاء إيجابى للغاية.

وأضاف الصافى ،أن مسئولى دولة الإمارات كان لديهم تفاهم واضح للأمور التى طرحت للنقاش، ومنها المستجدات التى تشهدها الساحة السياسية والاقتصادية ومحاربة الإرهاب فى ليبيا.

وأشاد المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان بالعلاقات الأخوية بين البلدين ،إذ أكد على دعم الإمارات الدائم لكل قضايا "ليبيا "وهى مواقف يتذكرها الشعب الليبى للأشقاء فى الإمارات .

جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح بدأ أمس زيارة رسمية لـ"الإمارات " بدعوة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.


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