المرصد السورى ينفى دخول قوات النظام مدينة تدمر

نفى المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره لندن) الخميس، دخول قوات النظام إلى مدينة (تدمر) الأثرية بريف حمص الشرقى بسوريا، مشددة على أن الاشتباكات لاتزال مستمرة بين عناصر تنظيم داعش الإرهابى من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر.

وأوضح المرصد أن الاشتباكات تدور- حاليا- فى الأطراف الجنوبية الغربية، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة فى الجهتين الغربية والشمالية الغربية، لافتة إلى أن قوات النظام وصلت إلى نحو كيلومترين من الجهة الغربية للمدينة، فيما وصلت إلى بضع مئات من الأمتار من الناحية الجنوبية الغربية، مشددة على عدم دخول أى عنصر حتى الآن من قوات النظام إلى أحياء المدينة.

وأكد المرصد مقتل 40 عنصرا على الأقل من تنظيم داعش منذ أمس فى تدمر، بينما قتل تسعة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بينهم ضابط برتبة عقيد فى الاشتباكات المستمرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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