المغرب يفكك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش فى ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية المغربية الخميس تفكيك "خلية إرهابية " مؤلفة من تسعة عناصر على ارتباط بتنظيم داعش فى ليبيا وكانت تعد لتنفيذ "عمليات إرهابية" بالمملكة.

وبحسب بيان صادر عنها فقد تمكن المكتب المركزى للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنى (جهاز مكافحة التجسس الداخلى) الخميس من "تفكيك خلية إرهابية" موالية لفرع هذا التنظيم الإرهابى بليبيا.

ويختص المكتب المركزى للأبحاث القضائية فى التحقيق فى الأخطار الإرهابية والشبكات الإجرامية وقد تبادل أخيرا معلومات وخبرات مع باريس وبروكسل حاليا عقب الاعتداءات التى شهدتها فرنسا وبلجيكا.

وأضاف بيان الداخلية أن هذه الخلية تتكون من تسعة أفراد كانوا ينشطون فى مدينة مراكش (وسط) والسمارة (الصحراء الغربية)، وقريتى "الحيدات" و"الزبيرات" بإقليم سيدى بنور (غرب) بالإضافة إلى حد السوالم (جنوب الدار البيضاء).

وبحسب المعطيات الأولية، كما تقول الداخلية المغربية، فأن "أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا فى طور الإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة، على غرار ما يقوم به أتباع هذا التنظيم من ممارسات وحشية بالعديد من دول العالم".

كما خطط أفراد هذه الخلية، حسب المصدر نفسه، "للالتحاق بمعسكرات داعش بليبيا من أجل اكتساب خبرات قتالية، أسوة بأحد المقاتلين الذى ينحدر من نفس المنطقة بسيدى بنور والذى لقى حتفه خلال هجوم استهدف مركزا للاعتقال بمدينة طرابلس فى غضون شهر سبتمبر 2015".

وستتم احالة المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذى يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حسب وزارة الداخلية.

وسبق لعبد الحق الخيام مدير المكتب المركزى للأبحاث القضائية أن صرح لوسائل الإعلام بداية 2016 أن "ليبيا هى الأرض المختارة للجهاديين فى منطقة شمال افريقيا، لأن داعش سيطرت على نقاط هامة منها، الأمر الذى يشكل تهديدا لمنطقة المغرب العربى، وبلدان البحر الأبيض المتوسط".

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