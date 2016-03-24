إحالة موظفة حى المطرية لـ"الجنايات" لاتهامها بقتل زوجها وأبنائها حرقاً

قرر المستشار أحمد جاد، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، إحالة "ناهد. م"، موظفة بحى المطرية، للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بإضرام النيران فى شقة الزوجية، ما تسبب فى تفحم زوجها وأبنائها الأربعة.

تلقى المقدم مصطفى فؤاد، مشرف عمليات إطفاء القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق فى شقة بشارع شجرة مريم بالمطرية، على الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، بإشراف اللواءين ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة، ونائبه جمال حلاوة، وتمكنوا من محاصرة كرات اللهب، قبل امتدادها لباقى المنزل، المكون من 6 طوابق.

شهادة شقيق القتيل بواقعة "موظفة حى المطرية" المتهمة بقتل زوجها وأولادها الأربعة حرقا.. "مرات أخويا قتلت شقيقى لما كشف علاقتها بزميلها".. "وأخويا سلمنى الأجندة اللى مكتوب فيها رسائل الغرام مع عشيقها"