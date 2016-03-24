مدير مباحث القليوبية: ضبط 27 عاطلا وتكثيف جهود البحث عن عصابة "الدكش"

أكد اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، استمرار الحملات لتطهير منطقة المثلث الذهبى بالكامل، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن تجرى عمليات بحث نهارا وسط الزراعات وحدائق الموالح، لضبط أفراد عصابة "الدكش".

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 27 عاطلا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بينهم 7عناصر إجرامية خطر ذيول عصابة "كوريا" المتهم بقتل ضباط الشرطة، والذى لقى مصرعه خلال مطاردة مع قوات الأمن.

وأوضح مدير المباحث الجنائية لـ"اليوم السابع"، أن مديرية أمن القليوبية تنفذ خطة وتعليمات اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية، رئيس قطاع مصلحة الأمن العام، فى استمرار الحملات الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، كاشفا أن اللواء سيد جاد الحق صاحب فكرة إزالة أشجار الموالح بمنطقة الجعافرة والمثلث الذهبى لشق عدد ستة طرق "ثلاثة منها من جهة الغرب إلى جهة الشرق وثلاثة أخرى من الجهة البحرية إلى الجهة القبلية" ومسارها حوض الرضوان والشيخ خضير وتفصل بين قرية كوم السمن والسلمانية، حتى تتمكن السيارات والمدرعات الخاصة بالقوات من ملاحقة العناصر الإجرامية وتطهير الحدائق من "دواليب" المخدرات بداخلها والتى يصعب الوصول إليها.

وتم تمهيد الطريق الفاصل بين قرية السلمانية والجعافرة بين حدائق الأشجار بطول 3 كم، وتم فتح الطريق من مقابر قرية الجعافرة حتى ترعة الجعافرة بطول حوالى 2.2 كم، وإزالة حجرتين من الطوب الأحمر والأسمنت ومسقوفتان بالأخشاب بمسار الطريق الذى تم فتحه، وإزالة الأشجار بعرض 5 أمتار.

وقال مدير المباحث إن قوات الأمن تواصل تمشيط الحدائق المتآخمة بالمنطقة لضبط العنصر الإجرامى الخطر المدعو "الدكش" وأفراد عصابته ومعاونيه.

وأوضح اللواء عبد القادر أن أجهزة الأمن بالقليوبية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء سيد جاد الحق ومباحث وزارة الداخلية، تمكنت من ضبط 27 عاطلا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بينهم 7عناصر إجرامية خطر ذيول عصابة "كوريا" المتهم بقتل ضباط الشرطة والذى لقى مصرعه خلال مطاردة مع قوات الأمن، وعززت قوات العمليات الخاصة من تواجدها بمناطق حدائق الموالح والزراعات والمناطق الصحراوية على أطراف مدينة الخانكة

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