القبض على سائق سرق خزينة شركة استيراد وتصدير بالعياط

تمكنت مباحث الجيزة من ضبط سائق متهم بسرقة مبالغ مالية من شركة بمنطقة العياط، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العياط بلاغا من مدير شركة استيراد وتصدير، اتهم فيه سائقه الخاص بسرقة 38 ألف دولار و42 ألف جنيه مصرى من شركته.

وبإجراء التحريات تبين أن السائق استولى على النقود من خزينة الشركة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبالغ المالية المسروقة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

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