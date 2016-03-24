أخبار عاجلة

تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة -
ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية -
ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية -
ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على سائق سرق خزينة شركة استيراد وتصدير بالعياط

Google+ Print
القبض على سائق سرق خزينة شركة استيراد وتصدير بالعياط القبض على سائق سرق خزينة شركة استيراد وتصدير بالعياط
تمكنت مباحث الجيزة من ضبط سائق متهم بسرقة مبالغ مالية من شركة بمنطقة العياط، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العياط بلاغا من مدير شركة استيراد وتصدير، اتهم فيه سائقه الخاص بسرقة 38 ألف دولار و42 ألف جنيه مصرى من شركته.

وبإجراء التحريات تبين أن السائق استولى على النقود من خزينة الشركة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبالغ المالية المسروقة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.


>- بالصور.. ضبط 20 طن جبن رومى غير صالح للاستهلاك الآدمى بكفر الشيخ
>
>- ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص تخصصوا فى سرقة السيارات بالقطامية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365