القبض على موظف بالمعاش وعاطل متهمان بقتل عامل بسبب خلافات بالقليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط موظف بالمعاش وعاطل، متهمان فى واقعة قتل عامل، بسبب خلافات سابقة بكفر منصور التابعة لمركز طوخ.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

كان ضباط مباحث مركز طوخ تمكنوا من ضبط المدعو "محمود .م.ا" 62 سنة بالمعاش ومقيم الكلايله – دائرة المركز، و"محمد.ا.م" شهرته إبراهيم "30 سنة" عامل ومقيم ذات الناحية المتهمان فى واقعة قتل المدعو" أحمد ع.م" 20 سنة عامل ومقيم كفر منصور دائرة المركز إثر إصابته بطلق نارى بالصدر وآخر بالظهر له فتحة دخول، وبسؤال والده المدعو عادل محمد إسماعيل 57 سنة عاطل ومقيم ذات الناحيه قرر أنه حال تواجده بمنزله علم من الأهالى بحدوث مشاجرة بين نجله المتوفى وكل من "إبراهيم ا.ا" وشهرته "إبراهيم اختراع"، و"شفيق.ا.ا"، "حسين ا.ا"، و"محمود .ا" و" أحمد م.ا"، و"على م.ا" وجميعهم مقيمون الكلايله – دائرة المركز، وذلك لقيام نجله بالسير بدراجته النارية بسرعة بناحية كوبرى الكلايله – دائرة المركز، قام على إثر ذلك الثانى بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى "طبنجة" كانت بحوزته أحدثت إصابة نجله التى أودت بحياته.

تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 35 أحوال مركز طوخ تاريخه ملحقاً بالمحضر الأصلى.

- القبض على عاطل متهم بقتل صديقه بسبب خلافات سابقة فى الخصوص بالقليوبية

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