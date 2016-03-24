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دفاع محتجز التيشيرت يطالب بالإفراج الفورى عن موكله لتدهور حالته الصحية

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دفاع محتجز التيشيرت يطالب بالإفراج الفورى عن موكله لتدهور حالته الصحية دفاع محتجز التيشيرت يطالب بالإفراج الفورى عن موكله لتدهور حالته الصحية
قال مختار منير محامى "محتجز التيشيرت" إنه يأمل أن تصدر النيابة العامة قرارا عاجلا بصحة إفراج عن محمود محمد وتسليمه لمصلحة السجون ترحيله من سجن طرة، تنفيذا لقرار إخلاء سبيله، نظرا لسوء حالته الصحية، واحتياجه لإجراء عملية جراحية بالحوض.

وأضاف "منير" لـ"اليوم السابع" أنه طبقا للتوزيع الجغرافى للمتهم، ومحل إقامته سيتم ترحيله لقسم المرج عقب تسلم مصلحة السجون خطاب صحة إفراج صادر من النيابة العامة ثم الكشف عنهما جنائيا وسياسيا والتأكد من أنهما ليسا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى وبعد ذلك الإفراج عنهما وطالب المحامى أن يكون الإفراج من محبسهما بسجن طرة وعدم ترحيلهما إلى القسم التابعين لهما وذلك لتدهور حالة محمود محمد الصحية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، رفضت استئناف نيابة شرق القاهرة على قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس الأول بشأن إخلاء سبيل محمود محمد "محتجز التيشرت" وإسلام طلعت، وأيدت إخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه.

وصدر القرار من الدائرة 19 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر محمد جادو وعضوية المستشارين على محمد أحمد على النمر وياسر جلال السيد درويش .
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>- تأييد إخلاء سبيل "محتجز" التيشرت بكفالة 1000 جنيه
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