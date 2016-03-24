إبراهيم سعيد يتهم زوجته السابقة بـ"الزنا".. وينشر البلاغ على "تويتر"

نشر إبراهيم سعيد، المدير الفنى لنادى جولدى، صور من بلاغ تقدم به للنائب العام أتهم فيه زوجته السابقة بالزنا، عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر للتدوين القصير.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وكتب "سعيد" سلسلة من التغريدات، قائلا "بلاغ المقدم للنائب العام بالصور وواقعة التزوير فى إقامة الإمارات العربية المتحدة كله شئ انكشف وظهر".
وتابع: " بنك المشرق كلمنى تانى عشان ديونك.. أنتى مش وارثه ادفعى بقى عشان اللى كان بيسدد مبقاش يسدد 1900 ج مش عارفه تسدديهم".
وأردف فى تدوينه أخرى: "الحمد لله اتربيت علي الاصول طلبت من المحامي مع النائب العام جلسة سريه وعدم نشر الصور حفاظا لكرامه آدم ابراهيم سعيد".
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