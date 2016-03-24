بالصور..ممرضة وابنها يعتديان على طفلة فى دار أيتام بالماء الساخن بالإسكندرية

تعدت ممرضة فى دار التوجيه والرعاية للفتيات الأيتام بالإسكندرية وابنها البالغ من العمر 37 سنة، على الطفلة صابرين محمد.

وقالت عزة نصار، المواطنة التى تكلفت بعلاج الحالة، إنها فوجئت بوجه الطفلة مشوه تمامًا ووصل الجرح إلى التقرح ومرحلة التعفن بسبب عدم علاجه لمدة 4 أيام متتالية، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الأطباء بمستشفى الأميرى لعلاج الجرح وإبلاغ الشئون الاجتماعية بالحالة.

وأضافت أنه يجب معاقبة المتسببين فى الحادث، ومعاقبة ابن الممرضة لتواجده فى مكان مخصص للفتيات بغير صفة رسمية، وتعديه بالضرب على إحدى الفتيات القاصرات بالخنق والحرق بالماء الساخن، مطالبة الجهات التنفيذية بالتدخل السريع لحل المشكلة ومعاقبة المتسببين فيها.

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