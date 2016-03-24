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ضبط 1675عبوة جبنة منتهية الصلاحية داخل مخزن شركة فى طنطا

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ضبط 1675عبوة جبنة منتهية الصلاحية داخل مخزن شركة فى طنطا ضبط 1675عبوة جبنة منتهية الصلاحية داخل مخزن شركة فى طنطا
تمكنت مباحث بمديرية أمن الغربية من ضبط 1675 عبوة جبنة متنوعة منتهية الصلاحية، داخل مخزن خاص بشركة لإنتاج الألبان فى منطقة الاستاد بطنطا، قبل بيعها للمواطنين.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 1675عبوة جبن متنوعة منتهية الصلاحية داخل المخزن الخاص بإحدى شركات منتجات الألبان فى منطقة الاستاد دائرة قسم ثان طنطا، وتحرر المحضر رقم 7573 جنح قسم ثان طنطا لسنة 2016 وباشرت النيابة العامة التحقيق.


>- ضبط لحوم مصنعة منتهية الصلاحية داخل مصنع بدون ترخيص فى طنطا

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مصر 365

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