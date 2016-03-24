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بالصور..الشباب والرياضة بالأقصر تنظم دورة لإدارة الأزمات لقيادات جنوب الصعيد

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بالصور..الشباب والرياضة بالأقصر تنظم دورة لإدارة الأزمات لقيادات جنوب الصعيد بالصور..الشباب والرياضة بالأقصر تنظم دورة لإدارة الأزمات لقيادات جنوب الصعيد
نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر بالاشتراك مع الإدارة المركزية لمكتب وزير الشباب والرياضة، دورة تحت عنوان "الإدارة العامة للأزمات"، وذلك بحضور عشرات القيادات الشبابية الرياضية بمحافظات جنوب الصعيد.

وأشرف على الندوة وفد من مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والتى تم شرح خلالها إدارة الأزمات لمسئولى إدارة الأزمات بمديريات الشباب والرياضة لمحافظات جنوب الصعيد "أسيوط وسووهاج وقنا وأسوان"، وتم توزيع شهادات تقدير على المشاركين بالدورة فى نهاية العمل بها.

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