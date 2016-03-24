بالصور.. افتتاح المعرض السنوى للأنشطة بتعليم الإسماعيلية بمشاركة 350 مدرسة

افتتح المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام، نيابة عن محافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر المعرض المشترك للأنشطة السنوية للتربية والتعليم، بمشاركة 350 مدرسة والذى يعرض مواهب وإبداعات الطلاب بمدارس الإدارتين شمال الإسماعيلية وجنوبها، وتم استعراض الأعمال المختلفة لتوجيهات الأنشطة بإشراف موجهى العموم.

ورافق السكرتير العام كل من المهندس سرور إبراهيم وكيل الوزارة والدكتورة أسماء الديب وكيلة مديرية التربية والتعليم، وفلك الديب مدير عام الخدمات التربوية ومصطفى عبد الغنى مدير عام إدارة الإسماعيلية التعليمية وإلهام عبد المقتدر مدير إدارة جنوب الإسماعيلية.

وتضمن المعرض أهم معروضات المدارس التى نفذها الطلاب على مدار العام الدراسى 2015 /2016 والتى شملت أعمالا يدوية ومجسمات ووسائل تعليمية وأبحاثا من الطبيعة لأهم ما تضمنته المناهج الدراسية خصوصا فى مادتى العلوم والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى عرض لوحات فنية وزخرفية من إنتاج المدارس الثانوية الفنية والعام بالإدارة وتضمن المعرض أيضًا أقساما خاصة بالتربية الزراعية والمجال الصناعى التى ضمت مخبوزات وعصائر وأغذية ولوحات زخرفية وشتلات زراعية.

واحتوى المعرض على قسم خاص بالقرائية وأهم جهود المدارس فى تعليم القرائية للتلاميذ بشكل عملى عن طريق وسائل عملية ومؤثرات سمعية وبصرية، وأربعة عشر جناحا خاصا بكل توجيه، وتم تنظيم عرض رياضى متكامل لفريق المرشدات بمدرسة الزهور الثانوية بنات تحت عنوان "أفكار ووسائل تعليمية"، من خلال توظيف خامات الطبيعة فى توصيل الأفكار والمعلومات للطلاب.

وشهد الحضور احتفالية فنية وثقافية ورياضية قدمتها طالبات فنون مسرحية بعنوان مصر باقية وقدم طلاب المدارس فقرات شعرية وفنية وغنائية واسكتشات متنوعة وعروضا استعراضية ورياضية.

وأكدت وكيلة المديرية أن نجاح 14 جناحا بالمعرض يعد تتويجا لجهود المدارس من طلاب ومديرين ومعلمين طوال عام دراسى كامل، مشيرة إلى أن الإدارة قدمت جميع التسهيلات للمدارس من أجل تشجيع الطلاب على الابتكار فى مجال الأنشطة عن طريق تشجيع الأنشطة بالمدارس لاكتشاف المواهب من الطلاب وأصحاب براءات الاختراع والمتفوقين، ما يشكل جيلا قادرا على قيادة مصر نحو الأفضل والأصلح.

- "تعليم الإسماعيلية" تكرم مديرى المدارس الفنية المتميزين

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