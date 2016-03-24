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برادلي يوجه رسالة لمنتخب مصر عبر في الجول ' لستم في 2013 '

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برادلي يوجه رسالة لمنتخب مصر عبر في الجول ' لستم في 2013 ' برادلي يوجه رسالة لمنتخب مصر عبر في الجول ' لستم في 2013 '

وجه الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر رسالة إلى لاعبي الفراعنة قبل مواجهة نيجيريا يوم الجمعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

ويلعب الفراعنة مواجهتين حاسمتين في مشوار التأهل لكأس الأمم ضد نيجيريا يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين.

وحرص برادلي على توجيه رسالة للاعبي منتخب مصر عبر FilGoal.com، قبل المواجهة الأولى ضد نيجيريا في كادونا غدا الجمعة.

بدأ برادلي رسالته "أقول للاعبين لستم في 2013، مرت 3 سنوات وزادت خبراتكم مع أنديتكم ومع منتخب مصر".

وتابع "معنا كنتم لاعبين صغار ومنحناكم الفرصة في تصفيات المونديال مثل الشناوي وربيعة وحجازي وصلاح والنني وكوكا، والآن أنتم نجوم هذا الفريق ويجب أن تتحملوا المسؤولية من أجل تشريف بلدكم".

وأضاف برادلي "هيكتور كوبر مدرب كبير ومحترم، ولو تحليتم بالثقة في قدراتكم سننتظر منكم الفوز في نيجيريا".

واختص برادلي الثنائي محمد صلاح نجم روما ومحمد النني لاعب وسط أرسنال، ليوجه له رسالة أخرى.

المدرب الأمريكي قال لصلاح والنني: "هذه مجرد بداية، ولازلت أنتظر منكما الكثير".

وتابع "يجب ألا يتوقف الطموح عند أي محطة مهما بلغ شأنها".

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