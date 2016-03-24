أخبار عاجلة

تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة -
ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية -
ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية -
ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سيد عبد الحفيظ لـ في الجول: لا تهولوا من قدرات نيجيريا.. نحن أيضا أقوياء

Google+ Print
سيد عبد الحفيظ لـ في الجول: لا تهولوا من قدرات نيجيريا.. نحن أيضا أقوياء سيد عبد الحفيظ لـ في الجول: لا تهولوا من قدرات نيجيريا.. نحن أيضا أقوياء

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الإعلام يهول كثيرا من قدرات النيجيري قبل مواجهة في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره النيجيري في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا بالجابون 2017.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لـ FilGoal.com: "يجب عدم التهويل من قدرات نيجيريا، هم منتخب قوي ولكننا أيضا أقوياء ونملك قاعدة من المحترفين".

وأضاف "من المهم أن تكون خطوط المنتخب متقاربة وأن نستغل المساحات بشكل جيد".

عبد الحفيظ أتبع "التركيز لابد أن يكون حاضرا من الدقيقة الأولى وحتى صافرة الحكم، كما يجل ألا نتعجل تسجيل الأهداف".

وأتم "التعادل لن يكون سيئا في تلك المباراة بما أنها مقامة خارج أرضنا".

وستقام مباراة مصر ونيجيريا في الجولة الثالثة مساء غدا الجمعة في نيجيريا، قبل أن تقام مباراة الإياب في 29 من شهر مارس الجاري بالإسكندرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية

ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب