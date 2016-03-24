سيد عبد الحفيظ لـ في الجول: لا تهولوا من قدرات نيجيريا.. نحن أيضا أقوياء

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الإعلام يهول كثيرا من قدرات المنتخب النيجيري قبل مواجهة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره النيجيري في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا بالجابون 2017.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لـ FilGoal.com: "يجب عدم التهويل من قدرات نيجيريا، هم منتخب قوي ولكننا أيضا أقوياء ونملك قاعدة من المحترفين".

وأضاف "من المهم أن تكون خطوط المنتخب متقاربة وأن نستغل المساحات بشكل جيد".

عبد الحفيظ أتبع "التركيز لابد أن يكون حاضرا من الدقيقة الأولى وحتى صافرة الحكم، كما يجل ألا نتعجل تسجيل الأهداف".

وأتم "التعادل لن يكون سيئا في تلك المباراة بما أنها مقامة خارج أرضنا".

وستقام مباراة مصر ونيجيريا في الجولة الثالثة مساء غدا الجمعة في نيجيريا، قبل أن تقام مباراة الإياب في 29 من شهر مارس الجاري بالإسكندرية.