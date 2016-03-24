لتخسيس الأرداف.. أكلات تساعدك على التخلص من المشكلة وأخرى تعقدها

تخسيس الأرداف من الأهداف التى يسعى إليها الكثيرون ممن يعانون من هذه المشكلة، فهى تسبب زيادة فى دهون الجزء السفلى من الجسم مما يعيق الحركة بسهولة، كذلك تغير من شكل الجسم وتجعله يظهر بمظهر سمين للغاية.إعلان - Ads إعلان - Ads
أكلات تمنع تخسيس الأرداف وتزيد حجمها
>الدكتورة هويدا علاء استشارى التغذية، نصحت بضرورة التركيز على التخلص من هذه المشكلة الظاهرة التى تشوه بالفعل مظهر الجسم كافة، ويمكن للغذاء أن يلعب دورا هاما بالفعل فى تجنب تراكم الدهون فى تلك المنطقة، ولا شك أنه كلما تجنبت الحلويات الشرقية والغربية، والمشروبات الجاهزة المحلاة، والشيكولاتة، والحلوى المصنعة، فضلا عن الطعام الجاهز والذى يكون غنيا بالصوص الغنى بالدسم، وكذلك الطعام الذى يمد بسعرات عالية للغاية وغنية بالدسم، كلما اقتربت من فكرة التخلص من هذه السمنة المشكلة.
أكلات لتخسيس الأرداف
>وتابعت استشارى التغذية حديثها ناصحة بتناول نوعيات معينة من الطعام، والتى لا تحتوى على سعرات عالية، وكذلك تساعد على عدم ركود الدهون والترهلات وترسيبها بتلك المنطقة، ومن أهم هذه الأكلات لا شك الخضروات بأنواعها من الكوسة والبسلة والخس والجرجير والبت والبقدونس وغيرها، ويجب أن تؤكل إما نيئة أو سوتيه، كذلك التركيز على تناول البروتين الذى يمد بالطاقة بأنواعه المختلفة ولكن الخالى من الدسم تماما، ويفضل أن يتناول من يعانى سمنة الأرداف الفاكهة كالمشمش والبرتقال واليوسفى.
>
أكلات تمنع تخسيس الأرداف وتزيد حجمها
>
>الدكتورة هويدا علاء استشارى التغذية، نصحت بضرورة التركيز على التخلص من هذه المشكلة الظاهرة التى تشوه بالفعل مظهر الجسم كافة، ويمكن للغذاء أن يلعب دورا هاما بالفعل فى تجنب تراكم الدهون فى تلك المنطقة، ولا شك أنه كلما تجنبت الحلويات الشرقية والغربية، والمشروبات الجاهزة المحلاة، والشيكولاتة، والحلوى المصنعة، فضلا عن الطعام الجاهز والذى يكون غنيا بالصوص الغنى بالدسم، وكذلك الطعام الذى يمد بسعرات عالية للغاية وغنية بالدسم، كلما اقتربت من فكرة التخلص من هذه السمنة المشكلة.
أكلات لتخسيس الأرداف
>
>وتابعت استشارى التغذية حديثها ناصحة بتناول نوعيات معينة من الطعام، والتى لا تحتوى على سعرات عالية، وكذلك تساعد على عدم ركود الدهون والترهلات وترسيبها بتلك المنطقة، ومن أهم هذه الأكلات لا شك الخضروات بأنواعها من الكوسة والبسلة والخس والجرجير والبت والبقدونس وغيرها، ويجب أن تؤكل إما نيئة أو سوتيه، كذلك التركيز على تناول البروتين الذى يمد بالطاقة بأنواعه المختلفة ولكن الخالى من الدسم تماما، ويفضل أن يتناول من يعانى سمنة الأرداف الفاكهة كالمشمش والبرتقال واليوسفى.
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