7 مميزات للولادة الطبيعية أهمها إحساسك بكل لحظة

مخاطر الولادة الطبيعية

مميزات الولادة الطبيعية

الولادة الطبيعية أصبحت خيارا غير مفضل لدى بعض الحوامل وكذلك الأطباء، وانتشرت بلا شك بشكل ملحوظ طرق الولادة القيصرية لدى الكثير من الحالات.>الدكتورة منة فوزى استشارى النساء والتوليد، أكدت أن الولادة الطبيعية هى الطريقة الأصيلة للولادة، ولا يفضل أن تختار المرأة القيصرية فى حالة إمكانية الولادة بشكل طبيعى، بل يفضل أن تخوض التجربة الأروع فى حياتها، إلا فى بعض الحالات التى يتوجب توليدها قيصريا لخطورة الولادة العادية على الأم أو الجنين، كإصابة الأم بالسكر، وكذلك زيادة حجم ووزن الجنين، أو كبر حجم الرأس وغيرها من الأسباب.>وتقدم استشارى النساء والتوليد مجموعة من أهم فوائد ومميزات الولادة الطبيعية والتى منها:

- الولادة الطبيعية تمكن الأم من الشعور بكل لحظة تمر عليها فى هذا الحدث الهام حتى وإن كانت مؤلمة، ويمكنها الاستمتاع بطفلها

>- تجعل الولادة بتلك الطريقة الأم فى طريقها الأسرع للتعافى بعد الولادة بفترة قصيرة

>- الولادة بهذا الشكل تحافظ على شكل البطن دون خطوط أو أماكن للجرح، ويمكن للمرأة بعد استشارة الطبيب ارتداء الحزام للبطن لتحسين مظهرها والتخلص من ترهلها

>- تعزز الولادات بهذا الشكل من الخصوبة على المدى البعيد، كما تزيد من إفراز الهرمونات

>- تلك الولادة لا تحتاج للكثير من الإجراءات الطبية، والأدوية والمعدات الطبية ولا كل هذا، فهى طبيعية وتحدث بشكل طبيعى

>- تحمى المولود من الكثير من الأعراض الجانبية لعدم الولادة بها

>- تساعد المرأة على الشعور بالراحة النفسية، لأنها لم تجر عملية وجرح وشق للبطن، وهو أمر مريح نفسيا لا شك

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