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جامعة أسيوط تختتم البرنامج التدريبى لإعداد وتأهيل أوائل الخريجين

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جامعة أسيوط تختتم البرنامج التدريبى لإعداد وتأهيل أوائل الخريجين جامعة أسيوط تختتم البرنامج التدريبى لإعداد وتأهيل أوائل الخريجين
اختتمت جامعة أسيوط فعاليات برنامجها التدريبى لإعداد وتأهيل أوائل الخريجين المعينين، والذى امتد فى الفترة من 20 إلى 24 من مارس الجارى ونظمته الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، ومحمود شاكر أمين عام الجامعة، ومحمد عبد السلام مدير عام التنظيم والإدارة، وخالد عمران مدير إدارة التدريب، وشارك فى البرنامج أكثر من 40 متدرباً من المعينين الجدد، ضمن أوائل الخريجين بالجامعة.

من جهته أكد أمين عام الجامعة أن البرنامج التدريبى يهدف إلى معرفة قيم ومعايير مزاولة العمل الوظيفى والانضباط الإدارى، بالإضافة إلى الحفاظ على المال العام والممتلكات والمرافق، والحفاظ على مقتضيات الواجب الوظيفى، لإتاحة الفرصة للمعينين الجدد للتعرف على اللوائح والقوانين التى تخضع لها الهيئة مع سرعة اكتساب المهارات لبدء تنمية شاملة فى الهيئات والمؤسسات، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تواصل سعيها الدائم والمستمر إلى رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى أدائهم وقدراتهم على القيام بمسئولياتهم المختلفة .

وأضاف محمد عبد السلام مدير عام التنظيم والإدارة أن الدورة التدريبية تتضمن على مدى 5 أيام محاضرات لنخبة من أعضاء هيئة التدريس وعدد من مديرى العموم بالإدارات المختلفة بالجامعة، وتناولت التعريف بالمخالفات الإدارية والمالية والتأديبية للعاملين، وأهم أعمال شئون العاملين، والحفاظ على أوقات العمل، وهيبة الوظيفة وعدم تضارب المصالح، إلى جانب نبذة عن الهيكل التنظيمى للجامعة، والصناديق الخاصة بها، تحفيزاً للمعينين الجدد والعمل على تأهيلهم لأداء دورهم القيادى بجميع الجهات والهيئات المختلفة.
>برنامج التدريب والتأهيل للمعينين (2)

برنامج التدريب والتأهيل للمعينين (3)

برنامج التدريب والتأهيل للمعينين (4)

برنامج التدريب والتأهيل للمعينين (5)

برنامج التدريب والتأهيل للمعينين (6)


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>برنامج التدريب والتأهيل للمعينين (1)

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