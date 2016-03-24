وقفة لشباب السويس للمطالبة بفرص عمل تحت شعار "عايز أشتغل يا كبير"

نظم مجموعة من شباب محافظة السويس وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتوفير فرص عمل لشباب المحافظة تحت شعار "عايز أشتغل يا كبير" .

رفع المشاركون فى الوقفة لافتات للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم ولا بناء محافظة السويس وعدم تشغيل شباب من خارج السويس إلا بنسبة معينة .

وأشار أحمد خالد ، أحد الشباب المشاركين فى الوقفة ، بأنه يجب على المحافظة وضع رقابة على الشركات الخاصة بالعين السخنة لتشغيل أبناء محافظة السويس، لافتا بأن هذه الشركات تستدعى عاملة من خارج المحافظة والمسئولون لا يتخذون أى إجراء تحمى شباب المحافظة من البطالة.

وأضاف، بأن يجب تنفيذ ما ذكره المسئولون بالمحافظة عن تنفيذ شرط مع الشركات الخاصة بتشغيل 80 % عاملة من المحافظة و20 % من الخارج، مضيفا بأنه يجب تنفيذ هذا الشرط حتى يتسنى لأبناء السويس العمل والحد من أزمة البطالة بالمحافظة.

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