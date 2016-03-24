صور.. تصفية تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص يشتبه تورطهم في مقتل «جوليو ريجيني»

مراسل «ONA»:

أكدت مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة، الخميس، أن فرقة من القوات الخاصة، قتلت 5 أشخاص، كونوا تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين والأجانب بالإكراه فى منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ«ONA»، أن القتلى الخمسة يشتبه في تورطهم في سرقة وقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني الذى عثر على جثته مقتولا فى صحراء أكتوبر بالجيزة مطلع فبراير الماضى.

وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن تلقت معلومات عن القتلى تؤكد تكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأجانب والسياح، لافتة إلى أن فرقة من القوات الخاصة وتشكيلات قتالية وضباط من الأمن الوطني بالتنسيق مع الأمن العام، وفور وصلت إلى منطقة منتجع النخيل بالتجمع الخامس، لضبط المتهمين.

وتابعت المصادر الأمنية: “فور وصول القوات إلى المكان، بادر الجناة إلى إطلاق النيران صوب القوات، فبادلتهم إطلاق الرصاص من داخل ميكروباص أجرة يحمل أرقام (ق ف ر 871) مما أسفر عن مقتلهم جميعا”.