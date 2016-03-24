تقرير في الجول – 5 تغييرات متوقعة في تشكيل نيجيريا أمام مصر ' الخبرة تحكم '

أمام مصر ستتغير أشياء كثيرة في منتخب نيجيريا، ليس فقط الخطة وإنما لاعبي الفريق الذي يقوده سامسون سياسيا.

فذلك الفريق الذي واجه سوازيلاند نوفمبر الماضي في تصفيات المونديال في آخر مباراة لعبها والذي كان يلعب بثلاثي وسط ملعب دفاعي مع صنداي أوليسيه لم يعد موجودا الآن.

فسياسيا سيعول على عناصر الخبرة أمام الفراعنة بعكس لقاء النسور الخضراء الأخير أمام سوازيلاند والذي شهد عدة عناصر من الدوري المحلي في نيجيريا.

منتخب مصر يحل ضيفا على نيجيريا الجمعة في مواجهة مصيرية في صراع الفريقين على المركز الأول بالمجموعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وإن كنا نستطيع التنبؤ بتشكيل منتخب مصر بنسبة كبيرة في هذه المواجهة فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لنيجيريا.

لماذا؟

المدرب الجديد سياسيا استدعى 6 لاعبين محليين فقط في قائمة بلاده، يعول كثيرا على عامل الخبرة في مواجهة تعتبر هي الأهم للبلدين منذ وقت طويل.

فعلى سبيل المثال جون أوبي ميكيل لاعب تشيلسي سيكون أساسيا بعد جلوسه على دكة البدلاء أمام سوازيلاند.

نفس الحال بالنسبة للمدافع جودفري أوبوابونا لاعب بريزيسبور التركي. وقد نشهد مشاركة أليس إميوبي زميل محمد النني في أرسنال.

هذا بالإضافة إلى عودة فيكتور موسيس لاعب وست هام يونايتد إلى الفريق.

بالنظر إلى تشكيل نيجيريا أمام سوازيلاند وقائمة الفريق الحالية سنستنتج أن هناك 6 لاعبين حجزوا أماكنهم في أرضية الملعب حين يطلق الحكم صافرة البداية لمواجهة مصر.

هم الحارس كارل إيكيمي (وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي) – قلب الدفاع إفي أمبروز (سيلتيك الاسكتلندي) – الظهير الأيمن عبد الله شيهو (يونيو ماديرا البرتغالي) – لاعب الوسط أوجينيي أونازي (لاتسيو) – الجناح وقائد الفريق أحمد موسى (سسكا موسكو) – المهاجم أوديون إيجالو (واتفورد الإنجليزي).

أما بقية المراكز فستختلف عن آخر مباراة للنسور. وقد يكون الاستثناء الوحيد هو موسيس سايمون الجناح الأيسر لاعب جينت البلجيكي.

فصاحب الـ20 عاما سجل الهدف الأول أمام سوازيلاند وصنع الثاني للمدافع أمبروز مما يمنحه أولوية المشاركة بصفة أساسية.

التغييرات التي قد يقوم بها سياسيا في التشكيل يأتي على رأسها ميكيل لاعب تشيلسي الذي بالتأكيد سيبدأ أساسيا في وسط الملعب بدلا من بول أونوبي لاعب بالوسويرا الفنلندي.

ومع غياب المدافعين كينيث أوميرو وليون بالجون عن الفريق للإصابة فإن سياسيا على الأرجح سيدفع بأوبوابونا لمجاورة أمبروز في قلب الدفاع.

وبالنسبة لمركز الظهير الأيسر فإن إلدرسون لاعب موناكو سيلعب أساسيا بعدما شارك كبديل في مواجهة سوازيلاند التي بدأها شيما أكاس لاعب نادي شاركس المحلي.

أوليسيه كان يعتمد على ثلاثي وسط ملعب دفاعي أما سياسيا فسيلعب بثلاثي هجومي وبالتالي اللاعب سلي (يو إف إيه الروسي) لن يشارك أمام مصر.

فسلي شارك في وسط الملعب أمام سوازيلاند ومع تغير الطريقة سيكون ميكيل وأونازي هما لاعبي وسط الميدان.

ومن أمامهم الثلاثي أحمد موسى وفيكتور موسيس وموسيس سايمون (أو أليكس إيوبي).

فيكتور موسيس هو بديل سلي في وسط الملعب نظرا لتغير الطريقة وحاجة سياسيا للاعب يجيد التحرك على الجناح.

ويبقى إيجالو هو رأس الحربة الرئيسي للنسور الخضراء وسيكون هو اللاعب الذي تعلق عليه الجماهير النجيرية آمالها في هز شباك الفراعنة.

تشكيل نيجيريا المتوقع.

الحارس: إكيمي.

الدفاع: إلدرسون – أوبوابونا – أمبروز – شيهو.

الوسط: أونازي – ميكيل – موسى – سايمون – موسيس.

الهجوم: إيجالو.

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