محمد عمارة لـ في الجول: قلق على المنتخب لسببين.. وأعول كثيرا على المحترفين

أبدى محمد عمارة نجم منتخب مصر السابق قلقه على الفريق قبل المواجهتين المصيريتين يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين أمام نيجيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وشدد نجم الأهلي السابق على أهمية الدور الذي سيلعبه المحترفون في الخارج مثل محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن كوكا.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نيجيريا الجمعة ثم يستضيف الأخير يوم الثلاثاء في استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال عمارة لـFilGoal.com:"الفريق يفتقد للروح، وأرى أن عدم ثبات التشكيل جعله بدون ملامح حتى الآن".

"لابد من بث الروح القتالية في نفوس اللاعبين وأن يعلموا جيدا أنهم يرتدون قميص منتخب مصر".

"الروح ستعوض فقدان اللاعبين لدعم الجمهور وقلة القدرات الفنية إضافة لمشاكل أخرى تعاني منها الكرة المصرية مؤخرا".

"المباراة من الصعب توقع ما سيحدث بها، فأنا لا أستطيع الحكم على منتخب مصر لأنه بلا ملامح".

"المحترفون عليهم دور كبير في هذه المواجهة، فوجودهم في أوروبا يجعلهم أكثر دراية وخبرة من اللاعبين المحليين. المسؤولية الأكبر تقع عليهم لأنهم جاؤوا لصناعة الفارق وليس للتنزه".

في ظل إصابة محمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة استدعى كوبر الثنائي صبري رحيل وحمادة طلبة من أجل مركز الظهير الأيسر.

فهل يرى عمارة مشكلة في مصر بهذا المركز؟

"بعد الكبار أحمد رمزي وربيع ياسين وأنا ومحمد عبد الوهاب وسيد معوض لم أر خليفة في مركز الظهير الأيسر".

ثم استدرك "لكنني أتوسم خيرا في حسين السيد لاعب الأهلي، فهو يحتاج فقط إلى الفرصة".

"اللاعب الكبير يشارك باستمرار مع ناديه ومنتخب بلاده وهذا من الصعب توفره حاليا لحسين السيد".

"أتمنى وجود 100 محمد عمارة في مصر فهذا يسعدني ويصب في مصلحة المنتخب دون شك".

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