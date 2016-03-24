ضبط 4 آلاف قرص مخدر بحوزة عامل فى الإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول المنتزه، بالإسكندرية، برئاسة المقدم أحمد مليس، من ضبط "عبده. س"- 44 سنة عامل مقيم دائرة قسم ثان المنتزه بحوزته 4000 قرص مخدر و2 طبنجة محدث صوت تركى الصنع، معدين لإطلاق الأعيرة النارية، أحدهما عيار 9 مم والأخرى عيار 8.5 مم ومبلغ 1400 جنيهًا، هاتف محمول أثناء قيادته دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدره بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه واستخدامه الدراجة النارية فى ترويج الأقراص المخدرة وحيازته للطبنجتين بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

سقوط هارب من أحكام بـ20 سنة وعاطل بحوزته 40 طربة حشيش بالإسكندرية