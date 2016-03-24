صور.. النائب مصطفى سالم يتفقد ويبحث مشكلات طهطا برفقة محافظ سوهاج

قام الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، الخميس، ويرافقة الإعلامي مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة طهطا، فضلًا عن عدد من وكلاء الوزارات، ومديري المصالح بالمحافظة.

وجاءت الجولة التفقدية لمدينة طهطا، بهدف الوقوف على مدى جودة الخدمات التي تقدم لمواطني المدينة، حسبما أفاد مراسلنا.

بدأت الجولة بتفقد منطقة العبارة النهرية، حيث طالب نائب طهطا مصطفى سالم المحافظ بضرورة توفير عبارة جديدة لخدمة أهالي طهطا، وسائقي السيارات، وفك الازدحام الشديد على “العبارة” الحالية مع تأهيل الطريق المؤدي إليها، فضلًا عن إعادة إنارتة، حيث وعد المحافظ باتخاذ الإجراءات نحو توفير عبارة جديدة لخدمة الأهالى .

وكلف المحافظ رئيس مدينة طهطا، بإعادة رصف الطريق المؤدي للعبارة، وإنارتة بالكامل، وذلك لتحقيق الأمان لرواد العبارة ليلًا.

> وشملت الزيارة تفقد سير العمل بكوبري طهطا العلوي، حيث طالب “سالم”، المحافظ بسرعة مخاطبة الجهات المعنية لانجاز المشروع.

وكان النائب، قد تقدم بطلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات حول عدم الانتهاء من مشروع كوبري طهطا العلوي، الذي يجرى العمل به منذ فترة 6 سنوات، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

وترتب على هذا الأمر، غلق مزلقان مدينة طهطا البحري، الذي يستخدمه الأهالي في التنقل من غرب السكة الحديد إلى شرقها والعكس، والذي أدى بدوره إلى وجود مشاكل، واختناقات مرورية كثيرة.

كما ترتب على ذلك غلق لبعض الشوارع الرئيسية بالمدينة، وإضرار بالمحال التجارية وبالنواحي الاقتصادية للمواطنين، والتجار بطهطا.

ووعد المحافظ بالاستمرار في متابعة أخر تطورات تنفيذ المشروع.

كما شملت الجولة تفقد مدرسة الشهيد محمد عبد الرؤوف الابتدائية المشتركة الواقعة بشارع النظامي المتفرع من شارع بورسعيد، والتي كانت قد لقيت إحدى تلميذاتها مصرعها صعقًا بالكهرباء عقب سقوط سلك كهربائي عليها بالقرب من المدرسة.

وكشف النائب مصطفى سالم، خلال الجولة عن تقديمه لمذكرة للمسئولين بقطاع كهرباء سوهاج بضرورة إحلال وتجديد الأسلاك المتهالكة بمدينة وقرى طهطا بعد شكوى المواطنين، وحصل على الموافقة بإحلال وتجديد 158 ألف متر سلك بعدة مناطق ألا أن عملية الصرف لم تتم حتى الأن.

وطالب “سالم”، المحافظ بتكليف الجهات المعنية بالتدخل السريع، لتوفير تلك الكمية قبل بداية فصل الصيف.

كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية بمتابعة تنفيذ خطة تغير الأسلاك المتهالكة، والتي حصل عليها النائب مصطفى سالم، بالتنسيق مع الكهرباء، كما كلف الإدارة التعليمية بعمل تقرير كامل عن الحادث

ودعا سالم المحافظ لزيارة عدد من قطع الأراضي أملاك الدولة، وطالبه بدراسة استغلال تلك المساحات في إنشاء عدد من المحال التجارية، لتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن طهطا مازالت في احتياج العديد من الخدمات والمشروعات لاستغلال طاقات الشباب.

> طالب عضو المصريين الأحرار عن دائرة طهطا، مصطفى سالم، المحافظ بضرورة البدء في رصف وتأهيل شبكة الطرق الداخلية بمدينة طهطا، التي أصبحت متهالكة ومصدر لشكوى العديد من المواطنين خاصة أصحاب السيارات ومستخدمي تلك الطرق.

كما طالبه أيضا بتوفير معدات نظافة للوحدة المحلية بطهطا لحل مشكلة القمامة المنتشرة بالشوارع.